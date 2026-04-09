DEL-Hammer: Kretzschmar-Doppelpack! Eisbären demütigen Haie

SID 09.04.2026 • 05:40 Uhr Moritz Kretzschmar schießt die Eisbären Berlin mit seinen ersten Toren in der DEL zum Auftaktsieg gegen die Kölner Haie. Doch zu viel Lob will der 19-Jährige nicht annehmen.

Die ersten beiden DEL-Tore, damit Matchwinner zum Auftakt – doch zu viel Lob wollte Moritz Kretzschmar nicht annehmen. „Es ist ein schöner Moment“, sagte der Profi der Eisbären Berlin in aller Bescheidenheit bei MagentaSport nach dem 6:3 in Spiel eins der Halbfinalserie gegen die Kölner Haie, „aber im Endeffekt freut es mich nur, wenn ich dem Team helfen kann.“

Der souveräne Erfolg im ersten Aufeinandertreffen mit dem Hauptrundensieger war ein deutliches Statement des Eishockey-Rekordmeisters, der zur wichtigsten Zeit des Jahres wieder zur Hochform aufläuft. Großen Anteil am perfekten Auftakt in die Vorschlussrunde hatte dabei Kretzschmar. „Natürlich“ freue er sich auch, „weil es die ersten beiden für mich sind“, sagte der 19-Jährige zu seinem Doppelpack: „Aber das Team ist an erster Stelle.“

Berlin: Großes Selbstvertrauen vor Spiel zwei

Vor Spiel zwei am Freitag in Köln (19.30 Uhr) ist das Selbstvertrauen beim Titelverteidiger groß. „Wenn wir unser Spiel spielen, dann sind wir immer schwierig zu bespielen. Und heute haben wir es gut gemacht“, sagte Kretzschmar, der den Blick schnell auf die Partie in der Domstadt legte: „Jetzt geht es darum, das abzuhaken und an das nächste Spiel zu denken.“