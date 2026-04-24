Eishockey heute LIVE: Adler Mannheim - Eisbären Berlin im TV, Stream & Liveticker - Wer gewinnt DEL-Finale 1?

SPORT1 24.04.2026 • 16:30 Uhr Die Adler Mannheim empfangen im ersten DEL-Finale die Eisbären Berlin. Für die Adler ist es das erste Finale seit sieben Jahren. Um den Rekordmeister zu besiegen, sollen die Partien vor heimischer Kulisse ein entscheidender Faktor werden.

Die Eisbären Berlin treffen im Finale der deutschen Eishockey-Meisterschaft auf die Adler Mannheim. Die Mannschaft, die vier von den sieben Spielen für sich entscheidet, krönt sich mit der Meisterschale der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Freitagabend, den 24. April, in der Mannheimer Arena statt (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Seit 24 Jahren haben die Adler Mannheim nicht mehr in den Playoffs gegen den amtierenden Meister aus Berlin gewinnen können.

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Die Eisbären aus der Hauptstadt landeten in der Vorrunde der DEL nur auf Platz sechs. Im sechsten Spiel des Halbfinals konnte sich der amtierende Meister am vergangenen Montag allerdings gegen die Kölner Haie überraschend souverän durchsetzen und zog mit einer Bilanz von 4:2-Siegen Finale der Playoffs ein. Aus 15 Finalteilnahmen konnten sich die Berliner bislang insgesamt elf Mal zum Meister krönen, damit sind sie der Rekordmeister der DEL.

Eishockey-Euphorie soll Negativserie brechen

Bei den Mannheimern herrscht nach den 4:1-Siegen im Playoff-Halbfinale gegen den EHC Red Bull München eine große Euphorie. „Jeder hat Bock aufs Finale“, sagte Adler Torjäger Justin Schütz nach dem Einzug in die Endspiel-Serie im Interview mit SWR Sport und sagte weiter: „die Fans sind happy, wir sind happy, der ganze Verein ist happy“. Die Adler sind erstmals seit ihrer Meisterschaft 2019 zurück im Finale und können zum neunten Mal den Titel gewinnen.