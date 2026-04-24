Die Eisbären Berlin treffen im Finale der deutschen Eishockey-Meisterschaft auf die Adler Mannheim. Die Mannschaft, die vier von den sieben Spielen für sich entscheidet, krönt sich mit der Meisterschale der Deutschen Eishockey Liga (DEL).
Eishockey heute LIVE: Adler Mannheim - Eisbären Berlin im TV, Stream & Liveticker - Wer gewinnt DEL-Finale 1?
Auftaktsieg vor heimischer Kulisse?
Das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Freitagabend, den 24. April, in der Mannheimer Arena statt (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Seit 24 Jahren haben die Adler Mannheim nicht mehr in den Playoffs gegen den amtierenden Meister aus Berlin gewinnen können.
Eishockey heute LIVE: So verfolgen Sie 1. DEL-Finale Adler – Eisbären
- Free-TV: –
- Live-Stream: Magenta TV
- Live-Ticker: SPORT1
Die Eisbären aus der Hauptstadt landeten in der Vorrunde der DEL nur auf Platz sechs. Im sechsten Spiel des Halbfinals konnte sich der amtierende Meister am vergangenen Montag allerdings gegen die Kölner Haie überraschend souverän durchsetzen und zog mit einer Bilanz von 4:2-Siegen Finale der Playoffs ein. Aus 15 Finalteilnahmen konnten sich die Berliner bislang insgesamt elf Mal zum Meister krönen, damit sind sie der Rekordmeister der DEL.
Eishockey-Euphorie soll Negativserie brechen
Bei den Mannheimern herrscht nach den 4:1-Siegen im Playoff-Halbfinale gegen den EHC Red Bull München eine große Euphorie. „Jeder hat Bock aufs Finale“, sagte Adler Torjäger Justin Schütz nach dem Einzug in die Endspiel-Serie im Interview mit SWR Sport und sagte weiter: „die Fans sind happy, wir sind happy, der ganze Verein ist happy“. Die Adler sind erstmals seit ihrer Meisterschaft 2019 zurück im Finale und können zum neunten Mal den Titel gewinnen.
In den vergangenen sieben Serien, in denen die beiden Teams aufeinandertrafen, verloren die Mannheimer gegen den Rekordmeister. Von dieser Negativserie will sich das Team um Torhüter Maximilian Franzreb allerdings nicht beeinflussen lassen. „Du kannst nur von Spiel zu Spiel gehen. Alles, was in der Vergangenheit war, ist in der Vergangenheit“, sagte Franzreb im Gespräch mit dem SID. Vor allem eines wird wichtig sein: „Man muss zusehen, dass man seine Heimspiele gewinnt“, so der Adler-Torhüter.