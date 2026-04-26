Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DEL
DEL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DEL>

Eishockey heute live: Eisbären Berlin - Adler Mannheim im TV, Stream und Ticker - Wer gewinnt DEL-Finale 2?

Legen die Eisbären nach?

Am Sonntagnachmittag steht in der DEL das zweite Finalspiel an. Können die Eisbären ihren Sieg aus dem ersten Spiel vergolden?
Die Eisbären Berlin um Marcel Noebels (m.) wollen auch im zweiten Finalspiel jubeln
Die Eisbären Berlin um Marcel Noebels (m.) wollen auch im zweiten Finalspiel jubeln
© IMAGO/Jan Huebner
SPORT1
Am Sonntagnachmittag steht in der DEL das zweite Finalspiel an. Können die Eisbären ihren Sieg aus dem ersten Spiel vergolden?

Der 7:3-Erfolg der Eisbären Berlin bei den Adler Mannheim im ersten Spiel der DEL-Finalserie war in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr im LIVETICKER) könnten die Eisbären den zweiten Sieg, diesmal vor heimischer Kulisse, einfahren.

Damit wären sie in der Best-of-Seven-Serie dem Titelgewinn ein ganzes Stück nähergekommen. Dabei landeten die Eisbären in der DEL-Hauptrunde nur auf Platz sechs.

Eishockey heute LIVE: So verfolgen Sie das 2. DEL-Finale Eisbären – Adler

Im sechsten Spiel des Halbfinals konnte sich der aktuelle Meister am vergangenen Montag allerdings gegen die Kölner Haie überraschend souverän durchsetzen und zog mit einer Bilanz von 4:2-Siegen ins Finale der Playoffs ein. In 15 Finalteilnahmen konnten sich die Berliner bislang insgesamt elf Mal zum Meister krönen, damit sind sie der Rekordchampion der DEL.

Bei den Mannheimern herrscht nach den 4:1-Siegen im Playoff-Halbfinale gegen den EHC Red Bull München eine große Euphorie. Diese ist nun Ernüchterung gewichen, doch ganz aufgeben will sich der Zweite, der Hauptrunde noch nicht

Am Dienstagabend (19.30 Uhr) steigt dann das dritte Finalspiel. Dann sind wieder die Adler der Gastgeber.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite