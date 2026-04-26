Der 7:3-Erfolg der Eisbären Berlin bei den Adler Mannheim im ersten Spiel der DEL-Finalserie war in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr im LIVETICKER) könnten die Eisbären den zweiten Sieg, diesmal vor heimischer Kulisse, einfahren.
Eishockey heute live: Eisbären Berlin - Adler Mannheim im TV, Stream und Ticker - Wer gewinnt DEL-Finale 2?
Legen die Eisbären nach?
Damit wären sie in der Best-of-Seven-Serie dem Titelgewinn ein ganzes Stück nähergekommen. Dabei landeten die Eisbären in der DEL-Hauptrunde nur auf Platz sechs.
Eishockey heute LIVE: So verfolgen Sie das 2. DEL-Finale Eisbären – Adler
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Im sechsten Spiel des Halbfinals konnte sich der aktuelle Meister am vergangenen Montag allerdings gegen die Kölner Haie überraschend souverän durchsetzen und zog mit einer Bilanz von 4:2-Siegen ins Finale der Playoffs ein. In 15 Finalteilnahmen konnten sich die Berliner bislang insgesamt elf Mal zum Meister krönen, damit sind sie der Rekordchampion der DEL.
Bei den Mannheimern herrscht nach den 4:1-Siegen im Playoff-Halbfinale gegen den EHC Red Bull München eine große Euphorie. Diese ist nun Ernüchterung gewichen, doch ganz aufgeben will sich der Zweite, der Hauptrunde noch nicht
Am Dienstagabend (19.30 Uhr) steigt dann das dritte Finalspiel. Dann sind wieder die Adler der Gastgeber.