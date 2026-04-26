Eishockey heute live: Eisbären Berlin - Adler Mannheim im TV, Stream und Ticker - Wer gewinnt DEL-Finale 2?

SPORT1 26.04.2026 • 13:30 Uhr Am Sonntagnachmittag steht in der DEL das zweite Finalspiel an. Können die Eisbären ihren Sieg aus dem ersten Spiel vergolden?

Damit wären sie in der Best-of-Seven-Serie dem Titelgewinn ein ganzes Stück nähergekommen. Dabei landeten die Eisbären in der DEL-Hauptrunde nur auf Platz sechs.

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Im sechsten Spiel des Halbfinals konnte sich der aktuelle Meister am vergangenen Montag allerdings gegen die Kölner Haie überraschend souverän durchsetzen und zog mit einer Bilanz von 4:2-Siegen ins Finale der Playoffs ein. In 15 Finalteilnahmen konnten sich die Berliner bislang insgesamt elf Mal zum Meister krönen, damit sind sie der Rekordchampion der DEL.

Bei den Mannheimern herrscht nach den 4:1-Siegen im Playoff-Halbfinale gegen den EHC Red Bull München eine große Euphorie. Diese ist nun Ernüchterung gewichen, doch ganz aufgeben will sich der Zweite, der Hauptrunde noch nicht