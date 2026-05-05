DEL: Adler verpflichten Olympia-Held

Olympia-Silberheld Brooks Macek wechselt zur kommenden Saison zum deutschen Vizemeister Adler Mannheim. Das teilte der Traditionsklub zwei Tage nach der entscheidenden 1:4-Niederlage im fünften Spiel der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Eisbären Berlin mit.
Adler verpflichten Olympia-Held
Der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass, 2018 Silbermedaillengewinner bei den Winterspielen in Pyeongchang, unterschrieb „einen mehrjährigen Vertrag“ in Mannheim.
„Wir freuen uns sehr, Brooks und seine Familie bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Chefcoach und Sportmanager Dallas Eakins: „Er hat seine Scorerqualitäten mehrfach unter Beweis gestellt. Dazu bringt er eine Menge internationale Erfahrung mit.“
Macek ist der erste Neuzugang der Adler
Macek war 2010 im Draft der NHL in der sechsten Runde von den Detroit Red Wings ausgewählt worden, eine Partie bestritt er in der nordamerikanischen Profiliga aber nie. 2013 wechselte er erstmals nach Deutschland zu den Iserlohn Roosters, von 2016 bis 2018 lief Macek für Red Bull München auf. In der DEL kommt der 33-Jährige in bislang 308 Spielen auf 231 Scorerpunkte.
Über die Zwischenstation Chicago Wolves landete er schließlich 2019 beim KHL-Team Awtomobilist Jekaterinburg, für das er die vergangenen sieben Jahre spielte. Macek ist der erste Neuzugang der Adler.