DEL: Adler verpflichten Olympia-Held

SID 05.05.2026 • 15:16 Uhr Wenige Tage nach der entscheidenden Niederlage gegen die Eisbären Berlin verkündet die Adler Mannheim den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Ein Olympia-Silberheld schließt sich dem Klub an.

Olympia-Silberheld Brooks Macek wechselt zur kommenden Saison zum deutschen Vizemeister Adler Mannheim. Das teilte der Traditionsklub zwei Tage nach der entscheidenden 1:4-Niederlage im fünften Spiel der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Eisbären Berlin mit.

Der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass, 2018 Silbermedaillengewinner bei den Winterspielen in Pyeongchang, unterschrieb „einen mehrjährigen Vertrag“ in Mannheim.

„Wir freuen uns sehr, Brooks und seine Familie bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Chefcoach und Sportmanager Dallas Eakins: „Er hat seine Scorerqualitäten mehrfach unter Beweis gestellt. Dazu bringt er eine Menge internationale Erfahrung mit.“

Macek ist der erste Neuzugang der Adler

Macek war 2010 im Draft der NHL in der sechsten Runde von den Detroit Red Wings ausgewählt worden, eine Partie bestritt er in der nordamerikanischen Profiliga aber nie. 2013 wechselte er erstmals nach Deutschland zu den Iserlohn Roosters, von 2016 bis 2018 lief Macek für Red Bull München auf. In der DEL kommt der 33-Jährige in bislang 308 Spielen auf 231 Scorerpunkte.