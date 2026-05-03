DEL-Finale, Spiel fünf live: Adler Mannheim - Eisbären Berlin im TV, Livestream & Ticker

Philipp Heinemann 03.05.2026 • 13:30 Uhr In der DEL steht womöglich das letzte Spiel der Saison bevor: Die Eisbären Berlin haben bei den Adler Mannheim wieder einen Matchpuck.

Die Ausgangslage ist klar: Die Eisbären Berlin haben wieder Matchpuck. In der Best-of-Seven-Finalserie der DEL führen die Hauptstädter mit 3:1-Siegen gegen die Adler Mannheim.

Die Eisbären können im fünften Spiel (16.30 Uhr) auswärts in Mannheim die nächste Meisterschaft perfekt machen.

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Der bisherige Finalverlauf spricht eindeutig für Berlin. Die Eisbären setzten gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen, gewannen die ersten drei Partien souverän (7:3, 5:1, 5:1) und standen bereits am Donnerstag vor der großen Titelparty in der Uber Arena.

DEL-Finale: Eisbären hadern nach Spiel vier – Mannheim hofft

Doch Spiel vier wurde zum Dämpfer: Trotz zweier Führungen unterlag Berlin den Adlern nach dramatischer zweiter Overtime mit 3:4 – die erste Chance war vergeben.

Trainer Serge Aubin haderte anschließend mit der vergebenen Chance. „Das ist unnötig. Wir hatten das Spiel in der Hand, müssen es früher zumachen“, sagte der Eisbären-Coach nach der Niederlage.

Dennoch bleibt die Ausgangsposition der Berliner komfortabel. Ein weiterer Sieg – und der Titel ist eingefahren. Auch die Spieler geben sich fokussiert. Verteidiger Eric Mik, Hattrick-Held aus Spiel drei, machte bereits vor dem ersten Matchball klar: „Wir sind noch nicht fertig. Das wird sehr, sehr schwer, aber wir wollen genau da weitermachen.“