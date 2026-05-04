Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DEL
DEL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DEL>

Eisbären droht bitterer Abschied

Eisbären droht bitterer Abschied

Den Eisbären Berlin droht nach ihrem zwölften Titelgewinn ein besonders bitterer Abschied.
Die Eisbären Berlin bleiben in der DEL das Maß der Dinge und gewinnen Spiel 5 der Serie mit 4:1. Dem Rekordmeister gelingt damit die dritte Meisterschaft in Serie.
SID
Den Eisbären Berlin droht nach ihrem zwölften Titelgewinn ein besonders bitterer Abschied.

Den Eisbären Berlin droht nach dem zwölften Titelgewinn der Abschied ihres Meistermachers. Der Kanadier Serge Aubin soll neuer Trainer beim Schweizer Traditionsklub SC Bern werden. Das berichtete das Portal watson.ch.

Aubin führte die Eisbären mit dem entscheidenden 4:1-Sieg am Sonntag gegen die Adler Mannheim zur fünften Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in sechs Jahren. Der Erfolgstrainer hat mit Berlin noch keine Playoff-Serie verloren.

Aubin schweigt zu Vertragszukunft

Aubin hat beim DEL-Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2028, Sportdirektor Stéphane Richer erklärte nach dem erneuten Triumph am Sonntag in Mannheim, es sei jetzt nicht die Zeit, um „über Verträge zu reden“.

Der ehemalige NHL-Stürmer arbeitete bereits vor seinem Wechsel nach Berlin 2019 beim Schweizer Erstligisten ZSC Lions. Auch als Spieler war er in der Schweiz unterwegs – bei Servette Genf und Fribourg-Gottéron.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite