Eisbären droht bitterer Abschied

SID 04.05.2026 • 08:59 Uhr Den Eisbären Berlin droht nach ihrem zwölften Titelgewinn ein besonders bitterer Abschied.

Den Eisbären Berlin droht nach dem zwölften Titelgewinn der Abschied ihres Meistermachers. Der Kanadier Serge Aubin soll neuer Trainer beim Schweizer Traditionsklub SC Bern werden. Das berichtete das Portal watson.ch.

Aubin führte die Eisbären mit dem entscheidenden 4:1-Sieg am Sonntag gegen die Adler Mannheim zur fünften Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in sechs Jahren. Der Erfolgstrainer hat mit Berlin noch keine Playoff-Serie verloren.

Aubin schweigt zu Vertragszukunft

Aubin hat beim DEL-Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2028, Sportdirektor Stéphane Richer erklärte nach dem erneuten Triumph am Sonntag in Mannheim, es sei jetzt nicht die Zeit, um „über Verträge zu reden“.