DEL: Kölner Haie holen Nationalspieler Fischbuch für Titeljagd

SID 10.05.2026 • 11:58 Uhr Der WM-Zweite von 2023 soll dabei helfen, endlich wieder den Titel an den Rhein zu holen.

Die Kölner Haie starten den nächsten Anlauf auf den ersehnten Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Nationalspieler Daniel Fischbuch. Der 32 Jahre alte Stürmer kommt von den Iserlohn Roosters an den Rhein. In der abgelaufenen Saison waren die Haie nach Platz eins in der Hauptrunde im Halbfinale am späteren Champion Eisbären Berlin gescheitert. Seit 2002 warten sie auf ihre neunte Meisterschaft.

Fischbuch soll Haie verstärken

Fischbuch, Vize-Weltmeister 2023 und mit mehr als 700 Spielen in der DEL einer der erfahrensten Spieler der Liga, soll helfen, den großen Traum zu erfüllen. „Mit Daniel Fischbuch bekommen wir einen deutschen Spieler, der die Liga bestens kennt und unser Team mit seiner Qualität und Erfahrung bereichern wird“, sagte der Kölner Sportdirektor Matthias Baldys.

Fischbuch selbst blickt der neuen Aufgabe erwartungsfroh entgegen. „Die Haie haben in den vergangenen Jahren einen spannenden und erfolgreichen Weg eingeschlagen. Diesen Weg künftig mitzugehen und mitzugestalten, erfüllt mich mit großer Freude“, sagte er.