DEL-Boss Tripcke: Eisbären-Dynastie? Keine Gefahr für Liga

SID 04.05.2026 • 12:49 Uhr Nach dem nächsten Meistertitel der Eisbären Berlin befürchtet Gernot Tripcke keine Langeweile. Der DEL-Geschäftsführer verweist deshalb auf andere Dynastien, die endeten.

Drei Titel in Serie, fünf in sechs Jahren, zwölf insgesamt: Die Eisbären Berlin dominieren die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Doch Geschäftsführer Gernot Tripcke befürchtet keine Langeweile und sieht darin keine Gefahr für die DEL.

„Solche Dynastien gab es in der Vergangenheit auch schon, und diese Serien sind dann auch immer zu Ende gegangen“, sagte Tripcke nach dem erneuten Finalsieg des Rekordmeisters dem SID und erinnerte an die Titel-Hattricks der Ader Mannheim in den 90er-Jahren, der Eisbären von 2011 bis 2013 und von Red Bull München von 2016 bis 2018.

Verhältnisse wie in der Fußball-Bundesliga mit der erdrückenden Übermacht von Bayern München erwartet er nicht. „Der große Unterschied gegenüber dem Fußball ist, dass dort der FC Bayern durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Klubs hat“, sagte Tripcke: „Das ist bei uns nicht so.“

Eishockey: Eisbären bauen Rekordserie aus

Berlin bewege sich zwar vom Etat und von der Größe der Arena her „im oberen Drittel der Liga. Aber auch andere Klubs haben vergleichbare Rahmenbedingungen und damit die Möglichkeit, die Vorherrschaft der Eisbären zu durchbrechen“. Berlin habe mit „Konstanz und kluger Personalplanung in den vergangenen Jahren definitiv einen sehr guten Job gemacht“, betonte er: „Aber das sehe ich eher als Ansporn für die anderen Klubs, weniger als Gefahr für die Liga.“