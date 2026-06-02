Haie-Kapitän Moritz Müller verlängert – Rekordjagd in der DEL!

SID 02.06.2026 • 12:13 Uhr Moritz Müller hört noch nicht auf. Der Kapitän der Kölner Haie hat seinen Vertrag um eine weitere Saison bis 2027 verlängert.

Kapitän Moritz Müller hat noch nicht genug und setzt seine Eishockeykarriere bei den Kölner Haien fort. Der Verteidiger hat seinen Vertrag beim Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert, das gaben die Haie am Dienstag bekannt. Müller (39) spielt bereits seit 2004 für die Kölner und geht nun in die 24. gemeinsame Spielzeit.

Nach der abgelaufenen Saison, in der Hauptrundensieger KEC im Playoff-Halbfinale am späteren Meister Eisbären Berlin gescheitert war (2:4), hatte Müller seine Zukunft noch offengelassen. Für die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangene WM in der Schweiz sagte er aus familiären Gründen ab und arbeitete stattdessen während des Turniers als TV-Experte. „Zeitnah“ solle eine Entscheidung zur Karriere fallen, teilte der Olympiazweite von 2018 und Vizeweltmeister von 2023 Mitte Mai mit, nun ist sie da.

Eishockey: Müller verlängert bei den Haien

„So, da bin ich wieder“, sagte Müller in einem Kurzvideo auf Instagram, das die Haie am Montagabend veröffentlicht hatten. Nach der Andeutung folgte der Vollzug. „Ich freue mich sehr, eine weitere Saison im KEC-Trikot aufzulaufen. Ich bin überzeugt davon, dass wir als Klub in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen haben und möchte diesen Weg weiter mitgestalten“, so Müller. Er habe „weiterhin das Gefühl, dass ich der Mannschaft auf dem Eis helfen kann“.

Der Routinier hat bislang 1183 DEL-Spiele absolviert und wird nun den Rekord der Haie-Legende Mirko Lüdemann (1197) knacken. „Die Gespräche mit Mo waren wie immer von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir sind fest davon überzeugt, dass Mo unsere Mannschaft mit seinen Fähigkeiten und seiner Präsenz auch in der kommenden Saison besser macht – auf und neben dem Eis“, sagte KEC-Sportdirektor Matthias Baldys.