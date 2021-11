Deutschland Cup: Noebels mit einem "Grinsen im Gesicht" gegen die Schweiz

Noebels hatte die deutsche Mannschaft im Frühjahr in Lettland mit einem genialen Penalty ins WM-Halbfinale geschossen. "Natürlich freue ich mich, wenn ich einen Gegenüber habe, von dem ich weiß, dass ich bei ihm ein bisschen was hinterlassen habe", sagte der 29-Jährige: "Aber ich kann nicht in der Vergangenheit leben. Jeder, der sich darauf ausruht, kommt nicht weit."