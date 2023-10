Nach WM-Silber: Eishockey-Bundestrainer Kreis hat Qual der Wahl

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat nach dem WM-Silber von Tampere bei der Zusammenstellung der Nationalmannschaft die Qual der Wahl. Nach zahlreichen Absagen im Vorfeld der Weltmeisterschaft ist die Auswahl mit Blick auf den Deutschland Cup in Landshut (8. bis 12. November) deutlich größer geworden.

"Ihr werdet angenehm überrascht sein, welche Spieler zugesagt haben", sagte Kreis in einem Mediengespräch am Dienstag, "es sind alle sehr offen. Sie waren teilweise überrascht, dass ich anrufe, weil sie nicht damit gerechnet haben." Beim Heimturnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nimmt der Coach vor allem die unter die Lupe, die beim historischen Erfolg in Finnland nicht dabei waren.