Eishockey-WM 2023: Nach Rauswurf gegen die Schweiz - Darum darf Seider gegen die USA ran

Als Fan in der Kabine erlebte Moritz Seider den Halbfinaleinzug bei der Eishockey-WM (LIVE auf SPORT1 ) - und war von seinen Teamkollegen mächtig beeindruckt.

„Ich habe mich ein bisschen gefrustet geduscht und das Spiel in der Kabine verfolgt“, berichtete der NHL-Verteidiger nach dem Training am Freitag. „Man fiebert natürlich mit und ist sehr begeistert vom Teamgeist, der in der Mannschaft herrschte.“