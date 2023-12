Klares Ziel bei U20-WM: DEB-Team kämpft um Klassenerhalt

Nach dem Auftakt gegen Finnland am Mittwoch (14.30 Uhr) trifft das Team des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) in der Vorrundengruppe A noch auf Schweden (28. Dezember), Lettland (30. Dezember) und Titelverteidiger Kanada (31. Dezember/alle um 19.30 Uhr), gegen den Deutschland vor einem Jahr ein 2:11-Debakel erlebte. Bis auf die Letten gehören alle Gegner zu den Medaillenanwärter.

Das Ziel der deutschen WM-Mannschaft

"Wir haben uns in vielen Bereichen des Spiels im Vergleich zu der Partie gegen Norwegen verbessert", sagte Abstreiter: "Nichtsdestotrotz waren wir enttäuscht, nach einer 5:2-Führung am Ende mit einer Niederlage dazustehen. Wir werden dennoch die positiven Dinge in das WM-Turnier mitnehmen und versuchen mehr Konstanz in unser Spiel zu bringen."