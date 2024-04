Eishockey: Berlin-Stars nach dem Party-Marathon zur WM

Den Partybefehl samt Einsatzgarantie des Bundestrainers nahm Kai Wissmann mit einem breiten Grinsen entgegen. „Kai kann so lange feiern wie er will, der ist dabei“, sagte Eishockey-Nationalcoach Harold Kreis im ZDF-Sportstudio mit Blick auf die WM in Tschechien - und entließ den Kapitän des frisch gekürten Meisters Eisbären Berlin damit in die nächste lange Nacht.

Auch einen Tag nach dem gewonnenen DEL-Finale gegen die Fischtown Pinguins war bei den Eisbären kein Ende des Party-Marathons in Sicht. Nach der Rückreise nach Berlin am Samstag samt Fahrt im offenen Bus, Empfang durch die Fans und einer „kurzen Feierpause für zwei, drei Stunden“ ging es für die neuen Champions am Abend schon wieder weiter. „Nahe der Friedrichstraße, an der Bar“, wie Wissmann verriet.

Letzte Vorbereitungsphase für das DEB-Team steht bevor

„Deutscher Meister zu werden, ist nicht selbstverständlich, das müssen wir jetzt gebührend feiern“, sagte der 27-Jährige. Ein paar Tage zum Ausnüchtern sollten Wissmann und einige seiner Teamkollegen aber trotzdem einplanen. Schließlich geht es für sie auch sportlich Schlag auf Schlag. Nächster Halt: Weltmeisterschaft.

Nach der Niederlage im Penaltyschießen gegen Österreich am Samstag beginnt für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am kommenden Mittwoch die vierte und letzte Vorbereitungsphase vor dem Turnier in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai). In den abschließenden Testspielen gegen Frankreich am 4. und 6. Mai soll sich der finale Kader einspielen. Und in dem dürfen die frisch gekürten Meister selbstverständlich nicht fehlen.

NHL-Stars verstärken die Mannschaft

Neben Wissmann dürften die Vize-Weltmeister Jonas Müller und Frederik Tiffels dabei sein, auch Meistermacher Leo Pföderl und Tobias Eder dürfen sich Chancen ausrechnen. Marcel Noebels, ebenfalls Vize-Weltmeister und bester Hauptrunden-Scorer der Hauptstädter, muss nach einer Verletzung in der Finalserie wohl um seine WM-Teilnahme bangen.

Da auch die NHL-Profis Nico Sturm (San Jose Sharks), Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) dem finalen Kader angehören, muss Kreis seine Mannschaft in den kommenden Tagen noch einmal umbauen. Sorgen aufgrund der späten Umstellungen müsse sich aber niemand machen.

„Ich finde es gar nicht schwierig“, sagte Wissmann, der auch im vergangenen Jahr erst kurz vor dem Turnier zum Team gestoßen war: „Das System, der Trainer, die Mitspieler machen es einem sehr leicht, da reinzukommen. Ich bin sehr positiv, dass das dieses Jahr wieder gut klappen kann.“