U20-WM: DEB-Team überrascht zum Auftakt

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-WM im schwedischen Göteborg einen überraschenden Auftaktsieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter setzte sich am Mittwoch mit 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) gegen Medaillenkandidat Finnland durch und machte damit schon im ersten Spiel einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Schon am Donnerstag (19.30 Uhr) steht das Duell mit dem favorisierten Gastgeber Schweden an.