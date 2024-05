NHL-Profi Sturm will bei WM "Spaß am Eishockey" wiederfinden

Nach einem Jahr zum Vergessen in der NHL will Vize-Weltmeister Nico Sturm die Freude an seinem Sport bei der Eishockey-Nationalmannschaft wiederfinden. „Es war die schwerste Saison in meiner Karriere. Vom Sportlichen her war es eine Katastrophe für uns“, sagte der Stürmer der San Jose Sharks, des schlechtesten Teams der Liga, in einer Pro7-Medienrunde am Donnerstag.

Sturm heiß auf die WM

Deshalb sei es für ihn keine Frage gewesen, erneut für die WM zur Verfügung zu stehen. „Ich habe mich daran erinnert, wie viel Spaß es letztes Jahr gemacht hat“, sagte der Augsburger, der beim Silbercoup in Tampere und Riga als Führungsspieler eine wichtige Rolle gespielt hatte, „ich will für mich wieder ein bisschen Spaß am Eishockey finden mit den Jungs hier.“

Sturm ist einer von drei NHL-Profis, die im vorletzten Test am Samstag (14.00 Uhr) in Wolfsburg gegen Frankreich erstmals in die Vorbereitung auf die WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) einsteigen. Angreifer John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) war ebenfalls im Vorjahr als bester Stürmer des Turniers maßgeblich am sensationellen Finaleinzug beteiligt. Torhüter Philipp Grubauer war zuletzt 2022 dabei.

Sturm: Teamspirit ist top

"Der Teamspirit ist top. Man merkt, dass die Jungs sich freuen, hier zu sein", berichtete Sturm, "das unterscheidet uns schon von den anderen Nationen. Die Spieler wollen herkommen. Das zahlt sich auch auf dem Eis aus - so wie in den letzten Jahren."

