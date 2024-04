Eishockey: Bittere Tränen nach deutschem WM-Drama

Erst fehlten nur Millimeter zum historischen Sieg, dann flossen nach der bitteren Wendung die Tränen. Auf dramatische Weise verpassten die deutschen Eishockey-Frauen bei der WM in den USA den erstmaligen Sprung in die Weltelite - und waren untröstlich.

Schuss aufs leere Tor in allerletzter Sekunde entschärft

Olympia 2026 ist das nächste Ziel

Erstmals in der WM-Geschichte hatte die DEB-Auswahl alle vier Vorrundenspiele in der schwächeren Gruppe B gewonnen. Im Viertelfinale fehlte beim 0:1 gegen den hohen Favoriten Tschechien nicht viel. Und am Ende nutzte sie die Chance, schon jetzt ins Viertelfinale der WM 2025 in Tschechien einzuziehen, nicht.

Dennoch zog Sportdirektor Christian Künast ein positives Fazit: „Wir haben eine großartige Mannschaftsleistung über das Turnier hinweg abgerufen. Es war jederzeit spürbar, wie wir als Einheit zusammengewachsen sind und was wir erreichen können, wenn wir an uns glauben und an uns arbeiten.“ Auch Kapitänin Daria Gleißner stellte fest: „Dass es am Ende in der Overtime so ausging, ist bitter. Dennoch war es hier beim WM-Turnier der richtige Schritt, den wir für das deutsche Frauen-Eishockey gegangen sind.“