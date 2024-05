Eishockey-WM: Deutschland - Lettland LIVE im TV, Stream und Ticker

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht am Mittwoch bereits ein vorentscheidendes Spiel um Kampf um den Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft an.

Gegner Lettland (Deutschland vs. Lettland - heute ab 16:20 Uhr im LIVETICKER) gehört zu den Mannschaften, die sich – wie Deutschland auch – Chancen auf einen der ersten vier Plätze in Gruppe B ausrechnet.

So können Sie Deutschland - Lettland heute live verfolgen:

Da am Ende eben nur vier der acht Teams das Viertelfinale erreichen, könnte es umso mehr auf das direkte Duell mit den Letten ankommen.

Der aktuelle WM-Dritte steht nach Siegen gegen Polen, Frankreich (jeweils nach Verlängerung) und Kasachstan auf Patz zwei hinter den unangefochtenen Schweden. Allerdings müssen die Balten noch gegen die Gruppenfavoriten Schweden und USA ran.

Gegen beide Teams hat die deutsche Mannschaft schon gespielt. Insofern hat die Tabelle nach drei Spielen noch nicht die allergrößte Aussagekraft. Dennoch steht das DEB-Team gegen Lettland unter Druck. Sollte es verlieren, würde der Rückstand auf die Osteuropäer auf mindestens fünf Punkte anwachsen.

Eishockey-WM: Fokus nach USA, Schweden wiederfinden

„Wir hatten mit den USA und Schweden zwei sehr starke Gegner, die uns phasenweise sehr unter Druck gesetzt haben“, sagte Bundestrainer Harold Kreis: „Das hat uns gezeigt, dass wir unter anderem in der Defensivzone noch an Kleinigkeiten arbeiten müssen und jeder Spieler Klarheit darüber haben muss, was seine Aufgabe ist.“

Kapitän Moritz Müller sagte: „Jetzt gilt es wieder zurück zu unserem Spiel zu finden und den Fokus auf defensive Details zu legen.“

Am Abend spielen in Gruppe B noch die Slowakei gegen Polen (ab 20.20 Uhr). In Gruppe A kommt es zu den Duellen Tschechien gegen Dänemark (16.20 Uhr) und Schweiz gegen Großbritannien (20.20 Uhr).

Wo wird die Eishockey-WM 2024 übertragen?

Im Free-TV zeigt erstmals Pro7 alle deutschen Spiele sowie die K.-o.-Runde live, weitere 15 Partien sind auf Pro7 MAXX vorgesehen. MagentaSport überträgt bis zu 21 Spiele live. Kostenpflichtig ist auch das komplette WM-Programm, das Sportdeutschland.TV als Rechteinhaber mit allen 64 Partien anbietet.