Eishockey-WM: Deutschland vermisst Vorkämpfer - aber NHL-Hilfe kommt

Als dem WM-Traumstart schnell der erste schmerzhafte Rückschlag folgte, suchten die Vize-Weltmeister aus Deutschland vergeblich nach ihrem Vorkämpfer. Nico Sturm, der Eishockey-Arbeiter und Anführer, fehlte an allen Ecken und Enden. Nicht nur beim ernüchternden 1:6 gegen die USA in der Halbfinalrevanche - ein längerer Ausfall des NHL-Stürmers könnte massive Auswirkungen auf die gesamte WM-Mission in Tschechien haben.