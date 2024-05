Eishockey-WM: Lettland feiert dritten Sieg

Der nächste deutsche Gegner bei der Eishockey-WM in Tschechien kommt allmählich in Schwung. Der letztjährige WM-Dritte Lettland feierte mit 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) gegen Kasachstan im dritten Spiel den dritten Sieg - allerdings erst zum ersten Mal in der regulären Spielzeit.