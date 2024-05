Eishockey-WM: Sensation nach Penalty-Krimi! Schweiz schockt Titelverteidiger

Drama um die kanadische Eishockey-Nationalmannschaft: Der Titelverteidiger und Rekordweltmeister hat bei der WM in Tschechien das Finale überraschend verpasst.

Im zweiten Halbfinale am Samstag unterlag Kanada der Schweiz knapp mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Die Eisgenossen, die zuvor im Viertelfinale den deutschen Medaillentraum beendet hatten, stehen damit zum vierten Mal im WM-Finale und haben die Chance auf das erste Gold ihrer Geschichte. Gegner am Sonntag (20.20 Uhr) in Prag ist Gastgeber Tschechien.