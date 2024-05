"Nicht in Konkurrenz": Meistermacher als Kreis-Assistent

Julian Nagelsmann holt Xabi Alonso zur EM in seinen Trainerstab. Was im Fußball undenkbar wäre, ist im Eishockey Realität: Der Bundestrainer macht den Meistercoach zu seinem Assistenten. Nur zwei Wochen nach dem Titelgewinn mit den Eisbären Berlin steht Serge Aubin bei der WM in Tschechien an der deutschen Bande - als Co-Trainer von Harold Kreis. Wie funktioniert das?

Kreis: Viel Verantwortung für Aubin

Kreis: Keine Probleme in der Hiararchie

Probleme in der Trainerhierarchie sieht Kreis deshalb aber nicht. „Ich bin nicht der Boss, ich habe einfach die letzte Entscheidung“, sagt der Bundestrainer: „Aber darum geht‘s ja nicht. Wir stehen ja nicht in Konkurrenz zueinander. Er empfindet es absolut nicht als Herabstufung, weil wir alle voneinander profitieren. Auch ich profitiere von seiner Expertise.“

Schließlich sei ein Cheftrainer nur so gut wie seine Assistenten, meint Kreis und zitiert den Apple-Gründer Steve Jobs: „Ich hole nicht gute Leute, damit ich ihnen sage, was sie zu tun haben, sondern damit sie mir sagen, was ich zu tun habe.“ Zweiter Co-Trainer ist übrigens Alexander Sulzer, der in derselben Funktion in Bremerhaven im DEL-Finale gegen Aubin verlor.