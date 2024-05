Sturm vor WM-Start: "Moment nicht zu groß werden lassen"

Die Eishockey-WM beginnt für die deutschen Vize-Weltmeister gleich mit einem Schlüsselspiel. Der Olympiadritte Slowakei, am Freitag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) in Ostrava der Auftaktgegner in der Gruppe B, ist hinter den beiden Topteams USA und Schweden Anwärter auf das Viertelfinale.