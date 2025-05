"Fragwürdig": Deutschlands Superstar trotzt der Härte

Der Respekt vor Stützle war so groß, dass sich oft mehrere Gegenspieler auf ihn stürzten. Doch der Star der Ottawa Senators blieb stets cool, lies mit einer Bewegung teils mehrere Gegenspieler aussteigen und setzte seine Mitspieler in Szene.

Stützle steckt harte Gangart locker weg

„Eishockey ist eine harte Sportart. Über die Schiedsrichterleistung will ich nicht viel sagen, da halte ich mich raus. Beide Teams haben hart gespielt. Es waren vielleicht ein paar fragwürdige Sachen dabei, aber so ist es manchmal“, sagte Stützle nach dem Spiel bei MagentaSport . Ihm war anzumerken, dass ihn das Stahlbad NHL abgehärtet ist.

Stützle in der NHL längst einer der Top-Stars

Doch Stützle machte trotzdem keinen Hehl daraus, dass er unbedingt für Deutschland auflaufen will. Bereits nach dem bitteren Playoff-Aus mit seinen Senators erklärte er: Ich will für Deutschland spielen!

Es überrascht aber auch, dass die Senators ihren Franchise-Spieler ziehen lassen. Satte 239 Punkte in 235 Spielen erzielte er in den vergangenen drei Spielzeiten. Hinzu kamen fünf Punkte in sechs Spielen in den Playoffs in dieser Saison.