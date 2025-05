Eishockey-WM heute: Deutschland - Norwegen live im Free-TV, Stream und Ticker

Zwei Siege in zwei Spielen können sich sehen lassen. Nach dem starken 6:1 zum Auftakt der Eishockey-WM gegen Ungarn besiegte die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag auch Kasachstan mit 4:1 .

Am Dienstag geht es für das DEB-Team gegen das formschwache Norwegen weiter ( ab 16.20 Uhr im LIVETICKER ). Die noch sieglosen Skandinavier mussten sich in den ersten zwei Spielen Kasachstan und Tschechien geschlagen geben.

Eishockey-WM: So können Sie Deutschland vs. Norwegen heute live verfolgen

Tim Stützle verstärkt DEB-Team

Mit einem Sieg gegen Norwegen würde sich Deutschland in der Gruppe B an die Spitze setzen. Aktuell führt Titelverteidiger Tschechien die Tabelle an.