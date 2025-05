Eishockey-WM heute live: Montag mit Schweden - Finnland im TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.05.2025 • 13:20 Uhr Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark kommt es in Stockholm zu einem Klassiker.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm (Schweden) und Herning (Dänemark)ist in vollem Gange.

Am Montag, den 12. Mai, stehen die ersten vier Partien des dritten Spieltags an.

In Gruppe B kommt es bereits am Nachmittag zum Topspiel, wenn sich ab 16.20 Uhr in Herning die Schweiz und die USA gegenüberstehen.

Eishockey-WM: So verfolgen Sie heute u.a. Schweden - Finnland live im TV, Stream & Ticker:

TV: MagentaSport, Pro7 MAXX

MagentaSport, Pro7 MAXX Stream: sportdeutschland.tv, MagentaSport

sportdeutschland.tv, MagentaSport Liveticker: SPORT1.de

Deutschland am Dienstag bei der WM gegen Norwegen

In Stockholm trifft zur selben Zeit in Gruppe A Österreich auf die Slowakei.

Später am Abend bekommt es Gastgeber Schweden ab 20.20 Uhr im Duell zweier Eishockey-Großmächte mit Finnland zu tun. Parallel kommt es in der deutschen Gruppe zum Aufeinandertreffen zwischen Co-Gastgeber Dänemark und Tschechien.

Die deutsche Mannschaft trifft nach den Siegen in den ersten beiden Spielen gegen Ungarn und Kasachstan in ihrem dritten Spiel am Dienstag, 13. Mai, auf Norwegen (16.20 Uhr).

Dann wird NHL-Star Tim Stützle sein Debüt bei dieser WM für Deutschland geben. Übertragen wird das Match im Free-TV auf Pro7.

Eishockey-WM: Die Spiele am Montag in der Übersicht

16.20 Uhr: Österreich - Slowakei (Gruppe A)

16.20 Uhr: Schweiz - USA (Gruppe B)

20.20 Uhr: Schweden - Finnland (Gruppe A)

20.20 Uhr: Dänemark - Tschechien (Gruppe B)

Eishockey-WM 2025 im TV

Alle Spiele des DEB-Teams werden im Free-TV auf Pro7 gezeigt. Pro7 MAXX sendet ebenfalls 20 WM-Spiele im Free-TV. Darüber hinaus zeigt der Streaming-Anbieter MagentaSport alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Alle WM-Spiele gibt es nur bei der Streamingplattform sportdeutschland.tv.

Eishockey-WM 2025: Der Modus

Gestartet wird in zwei Gruppen zu je acht Mannschaften. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.