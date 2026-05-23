Eishockey-WM heute LIVE: Deutschland - Österreich im Free-TV, Livestream & Liveticker - DEB-Team weiter unter Druck

SPORT1 23.05.2026 • 17:20 Uhr Bei der Eishockey-WM hat die deutsche Auswahl ordentlich Selbstvertrauen getankt. Nun steht das wegweisende Spiel gegen Österreich an. So können Sie die Partie live verfolgen.

Durch den schwachen Start in die Eishockey-WM steht die DEB-Mannschaft trotz zuletzt zweier Punktgewinne weiterhin unter maximalem Druck. Ob das Team von Bundestrainer Harold Kreis diesem standhält, zeigt sich ab 20.20 Uhr. Dann trifft Deutschland auf Österreich.

Gegen das Nachbarland muss die DEB-Auswahl gewinnen. Punktet Deutschland nicht dreifach, platzt der Traum vom Viertelfinale bereits vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Großbritannien.

Eishockey-WM heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Österreich im Free-TV

Spielt Österreich-Klatsche Deutschland in die Karten?

Zwar gewann Österreich die ersten drei Partien allesamt, jedoch musste das Team von Trainer Roger Bader am Mittwoch eine herbe Klatsche gegen die Schweiz einstecken.

Nach 60 Minuten stand ein 0:9 auf der Anzeigetafel. Spielt das heftige Resultat den Deutschen in die Karten? Oder lassen sich die Österreicher davon nicht aus der Bahn werfen und zeigen gegen Deutschland eine Reaktion?

DEB-Team braucht zwei Siege

Gegen Ungarn kam die Kreis-Mannschaft gut in die Partie und führte bereits im ersten Drittel mit 2:0. Fortan ließ ein dominantes DEB-Team wenig anbrennen und hielt den Druck weiter hoch. Vier Treffer steuerten die Deutschen noch bei und stockten mit dem 6:2-Sieg nicht nur das Punktekonto auf, sondern taten auch noch etwas für das Torverhältnis. Verteidiger Leon Gawanke trug mit seinem historischen Hattrick einen großen Teil dazu bei.

Hält Deutschland den Druck auf die Top-Vier mit einem weiteren Erfolg aufrecht? Zwar müsste bei Siegen gegen Österreich und Großbritannien immer noch die Konkurrenz mitspielen, zehn Punkte könnten aber zum Viertelfinaleinzug reichen.

Eishockey-WM: Der Spiele am Samstagabend

20.20 Uhr:

Österreich – Deutschland

Norwegen – Schweden