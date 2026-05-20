Eishockey-WM heute LIVE: Deutschland - USA im Free-TV, Livestream & Liveticker - DEB-Team unter Druck

SPORT1 20.05.2026 • 17:10 Uhr Am vierten Spieltag der Eishockey-WM trifft Deutschland heute Abend auf die USA. Vor dem Duell gegen den Olympiasieger steht das DEB-Team stark unter Druck.

Um 20:20 Uhr geht es für Deutschland im vierten Gruppenspiel der Eishockey-WM gegen die USA. Der Druck auf die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis ist dabei groß.

Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:11 hat das deutsche Team einen denkbar schlechten Start hingelegt. Zuletzt setzte es im Nachbarschaftsduell gegen Gastgeber Schweiz eine herbe 6:1 Klatsche. „Wir haben völlig die Fassung verloren im zweiten Drittel“, bilanzierte Moritz Seider.

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Die Luft wird dünner für Deutschland

Ausscheiden kann man zwar auch bei einer Niederlage gegen die USA noch nicht, die Chancen auf ein Weiterkommen wären danach aber wohl nur noch theoretisch. Aktuell liegt Deutschland hinter Großbritannien auf dem letzten Platz. Schon letztes Jahr war für das DHB-Team nach der Vorrunde Schluss.

Damit wächst auch der Druck auf Bundestrainer Harold Kreis. Im Hinblick auf die Heim-WM 2027 steigt die Erwartungshaltung. Ein mentales Problem sah der Bundestrainer vor dem kleinen Endspiel aber nicht: „Wir haben jetzt einen Tag Pause, dann gehen wir mit dem gleichen Mindset gegen die USA ins Spiel“, sagt er nach dem Schweiz-Spiel.

USA nicht in Topform

Der aktuelle Olympiasieger aus den USA erlebte selbst auch nicht den geplanten Start. Neben einem 5:1 Sieg gegen Großbritannien setzte es zwei Niederlagen gegen Gastgeber Schweiz und Finnland.

Als Fünfter wären auch die Amerikaner aktuell nicht für die Ko-Phase qualifiziert. Vor dem Duell gegen Deutschland steht also auch das Heimatland der NHL unter Druck.

Eishockey-WM: Der Spieltag im Überblick

16.20 Uhr:

Österreich – Schweiz

Tschechien – Italien

20.20 Uhr:

Schweden – Slowenien