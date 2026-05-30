Eishockey-WM heute LIVE: Die Halbfinals im TV, Stream & Ticker

SPORT1 30.05.2026 • 12:30 Uhr Die Eishockey-WM geht in die heiße Phase. Im Halbfinale kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem Gastgeber Schweiz und dem Überraschungsteam aus Norwegen. Hier sehen Sie die WM-Spiele heute live.

Bei der Eishockey-WM 2026 geht es in den Endspurt der K.o.-Phase. Während das deutsche Team bereits in der Gruppenphase die Segel strich, kämpfen noch vier Teams um den Weltmeistertitel bei der WM in der Schweiz. Am heutigen Samstag stehen beide Halbfinal-Duelle auf dem Programm.

Den Auftakt machen am Samstag Gastgeber Schweiz und Norwegen. Die Partie beginnt um 15:20 Uhr. Für die Norweger ist bereits der Einzug in die Runde der letzten Vier ein historischer Erfolg, denn ein WM-Halbfinale hatte die Mannschaft zuvor noch nie erreicht. Im zweiten Duell des Tages kämpfen ab 20 Uhr Kanada und Finnland um den Einzug ins Endspiel.

So können Sie die Eishockey-WM 2026 heute live verfolgen:

Mit einem 3:1-Erfolg über Schweden setzte sich die Schweiz am Donnerstag im Viertelfinale durch. Dabei gerieten die bislang ungeschlagenen Gastgeber durch den frühen Treffer von Linus Karlsson zunächst in Rückstand. Doch angeführt von Kapitän Roman Josi drehte die Schweiz die Partie noch vor Ende des zweiten Drittels. Auch Denis Malgin und Calvin Thürkauf trafen vor den Augen von Tennis-Ikone Roger Federer und sorgten dafür, dass der Traum vom WM-Titel weiterlebt.

Der Weltranglisten-Zwölfte aus Norwegen behauptete sich mit 2:0 gegen Lettland. Damit gelang den Skandinaviern bereits jetzt das beste WM-Abschneiden seit 1951, als die Mannschaft das Turnier auf Rang vier beendet hatte.