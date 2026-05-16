Eishockey-WM mit Österreich und Schweiz heute live im Free-TV

SPORT1 16.05.2026 • 09:30 Uhr Nach dem Auftakt am Freitag stehen am Samstag gleich sechs Partien bei der Eishockey-WM auf dem Programm. Darunter sind auch der Gastgeber Schweiz und Österreich. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie die Spiele live verfolgen können.

Am Samstag steht der zweite Tag der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz an. Der Gastgeber und Vize-Weltmeister der vergangenen zwei Jahre trifft in seinem bereits zweiten Spiel um 20.20 Uhr in Gruppe A auf Lettland.

In der deutschen Gruppe duellieren sich zuvor außerdem noch Großbritannien und Österreich (12.20 Uhr) sowie Finnland und Ungarn (16.20). Die Finnen hatten Deutschland zum Auftakt mit 3:1 bezwingen können und für einen Fehlstart des DEB-Teams gesorgt.

Eishockey-WM: So können Sie die Spiele am Samstag live im Free-TV, Stream und Ticker verfolgen

In Gruppe B stehen sich in der frühen Begegnung (12.20 Uhr) die Slowakei und Norwegen gegenüber. Um 16.20 trifft Kanada, das Schweden zum Auftakt spektakulär geschlagen hatte, auf Italien. Zum Abschluss des Tages spielen Slowenien und Tschechien gegeneinander (20.20 Uhr).

Insgesamt 16 Mannschaften, die sich auf zwei verschiedene Gruppen mit je acht Teams verteilen, kämpfen in der Schweiz um die Eishockey-Krone. Die besten vier jeder Gruppe ziehen in das Viertelfinale ein, von dort aus geht es im K.o.-System weiter. Titelverteidiger sind die USA.

Die beiden Teams mit der schlechtesten Punktbilanz steigen ab. Deutschland ist als Ausrichter der WM 2027 allerdings vor einem möglichen Abstieg geschützt.

Die Partien am Samstag im Überblick:

12.20 Uhr: Großbritannien – Österreich

12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen

16.20 Uhr: Finnland – Ungarn

16.20 Uhr: Kanada – Italien

20.20 Uhr: Schweiz – Lettland