Historische WM-Premiere begeistert sogar NHL-Star

Moritz Thienen 15.05.2026 • 22:45 Uhr Viggo Björck schreibt bei der Eishockey-WM Geschichte. Das Top-Talent ist jüngster schwedischer Spieler bei einer Weltmeisterschaft.

Das Spiel verloren, aber trotzdem schwedische Eishockey-Geschichte geschrieben! Top-Talent Viggo Björck spielte bei der 3:5-Niederlage seiner Schweden gegen Kanada zum Auftakt der Eishockey-WM zum ersten Mal bei einer A-WM.

Mit einem Alter von 18 Jahren und 65 Tagen ist er der jüngste Spieler der schwedischen WM-Historie. Björck löste mit seinem Einsatz NHL-Star Leo Carlsson (18 Jahre und 136 Tage) ab, der sich den Rekord 2023 geholt hatte.

Zuvor hielt über Jahre Nicklas Bäckström (18 Jahre und 173 Tage bei der Weltmeisterschaft 2006) die Bestmarke. Auf den Plätzen vier und fünf folgen die Zwillinge Daniel und Henrik Sedin (18 Jahre alt und 220 Tage bei der Weltmeisterschaft 1999).

Alle drei entwickelten sich zu NHL-Stars, Leo Carlsson ist aktuell einer der aufstrebenden jungen Spieler in der besten Liga der Welt. In diese Fußstapfen will auch Björck treten.

Eishockey-WM: Schweden mit zwei 18-Jährigen in der ersten Reihe

Noch spielt der 18-Jährige aber in seiner schwedischen Heimat für Djurgardens IF. Das könnte sich aber in naher Zukunft ändern. Der junge Center gilt als einer der Top-Picks im anstehenden NHL-Draft.

Er ist aktuell nicht das einzige Supertalent im WM-Kader der Schweden. Mit Ivar Stenberg stürmt auch ein zweiter 18-Jähriger, der sich in die Liste der jüngsten WM-Spieler auf Platz sechs einreihte (18 Jahre alt und 227 Tage).

Stenberg wird in Richtung NHL-Draft sogar noch höher eingeschätzt. Der Flügelspieler könnte an erster oder zweiter Stelle ausgewählt werden. Aktuell wollen beide aber erstmal bei der laufenden Weltmeisterschaft für Furore sorgen.

Die beiden Top-Talente spielen bei der WM in einer Reihe. Bei der knappen Niederlage gegen das von NHL-Stars gespickte kanadische Team liefen beide in der ersten Reihe an der Seite von Detroits Lucas Raymond (schwedischer Top-Scorer bei Olympia) auf und bekamen fast 19 Minuten Eiszeit.

NHL-Star lobt Björck: „Enorm geschickt“

Als Center der Top-Formation durfte sich Björck im Spiel mit den Superstars Sidney Crosby oder Macklin Celebrini messen. Und er machte seine Sache sehr ordentlich.

Von ihrem Reihenkollegen bekamen die beiden Teenager Lob. „Sie haben sehr gut gespielt. Ivar hat mich in viele gut Situationen gebracht, Viggo war ein paar Mal nah dran an seinem ersten Tor. Sie sehen gut aus, sind enorm geschickt und haben viel Freude am Spielen“, lobte Raymond bei Viaplay.

Und Björck selbst? Der zeigte sich mit seinem WM-Debüt zufrieden: „Du gibst da draußen dein Bestes. Ich glaube, ich kann besser spielen, aber es war okay. Es war etwas nervenaufreibend, aber das ist vor jedem Spiel so.“