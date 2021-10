Christian Ehrhoff sieht deutschen Eishockey-Nachwuchs positiv

Dass immer mehr deutsche Talente in der nordamerikanischen Profiliga landen, liegt für Ehrhoff aber nicht am guten Abschneiden der Nationalmannschaft bei Großturnieren in den letzten Jahren. Vielmehr sei es so, „dass derzeit einfach mehr hochkarätige Talente da sind. Die Dichte ist etwas höher. Talent, gutes Spiel - so etwas setzt sich am Ende immer durch. Solange diese Talente das aufs Eis bringen, werden sie ihren Weg gehen“.