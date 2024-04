Sturm, Peterka und Grubauer stoßen zum DEB-Team

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft darf sich bei der WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) über weitere Verstärkung aus der NHL freuen. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mitteilte, stoßen Nico Sturm (San Jose Sharks), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) ab kommendem Mittwoch zur vierten und letzten Vorbereitungsphase zum Team.

"Nachdem wir bereits ihre persönlichen Zusagen hatten, sind nun auch alle erforderlichen Formalitäten erledigt", sagte Sportdirektor Christian Künast: "Daher freuen wir uns, wenn JJ, Nico und Philipp ab der kommenden Woche bei uns sind und wir sie im Kreise der Nationalmannschaft empfangen werden. Sie werden ihre Persönlichkeiten und Qualitäten ins Team einbringen."

Lage aus Versicherungsgründen bei Seider kompliziert

Ob Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) zum Turnier nach Tschechien reist, ist noch nicht sicher. Der 23-Jährige ist zurzeit vertragslos, die Lage aus Versicherungsgründen daher kompliziert.

Der DEB befinde sich aber - wie Künast am Rande des Österreich-Testspiels (4:2) am Freitag sagte - in einem „sehr guten Austausch“.

Am Donnerstag hatte die deutsche Mannschaft in Garmisch-Partenkirchen gegen Österreich ihren zweiten Sieg in der Vorbereitung eingefahren. Am Samstag (16.15 Uhr) trifft die DEB-Auswahl in Zell am See erneut auf Österreich.

In den letzten beiden Partien am 4. und 6. Mai gegen Frankreich sollen neben den nun nominierten NHL-Spielern auch die Profis der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Fischtown Pinguins dazukommen. Die WM beginnt für das deutsche Team am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei.

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Überblick:

Tor: Tobias Ancicka (Kölner Haie), Florian Bugl (Straubing Tigers), Mathias Niederberger (Red Bull München), Philipp Grubauer (Seattle Kraken)

Verteidigung: Tobias Fohrler (HC Ambri Piotta/Schweiz), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Julius Karrer, Marcus Weber (beide Nürnberg Ice Tigers), Moritz Müller, Jan Luca Sennhenn (beide Kölner Haie), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)

