Eishockey: U20-Auswahl verliert WM-Generalprobe

Die deutschen Eishockey-Junioren haben ihre Generalprobe vor der U20-WM in Kanada verpatzt. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag in Red Deer der Slowakei mit 0:4. Das erste Turnierspiel der deutschen Auswahl findet am zweiten Weihnachtstag (20.00 Uhr MEZ/MagentaSport) in Edmonton gegen Finnland statt.