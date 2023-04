Nächste Klatsche! Kreis-Fehlstart bei DEB perfekt

Zwei Tage nach dem 2:6 in Kassel verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auch im zweiten Duell mit Tschechien in Frankfurt 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).

Für das deutsche Team, in dem noch die Spieler der DEL-Halbfinalisten sowie mögliche Verstärkungen aus der NHL fehlten, traf nur der Frankfurter Dominik Bokk (55.).

Playoff-Thriller in Schweden

DEB nun gegen Österreich

Nächster Gegner in der Vorbereitung ist am Donnerstag (19.30 Uhr) in Deggendorf Österreich.