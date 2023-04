Eishockey: WM-Tests in der Slowakei - DEB mit Wolfsburger Duo

„Wir werden in der kommenden Woche nochmal einige Dinge ansprechen und verändern. Gegen die Slowakei wollen wir gradliniger und kompakter agieren als zuletzt“, sagte Kreis vor dem Treffen seines 27-köpfigen Kaders in Landshut.

Am Donnerstag reist die Auswahl in die Slowakei, dort stehen am Freitag (17.30 Uhr/SPORT1) in Zilina und Samstag (14.30 Uhr/SPORT1) in Trencin die Spiele auf dem Programm.