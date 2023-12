Eishockey-Frauen mit Auftaktpleite bei 5-Nationen-Turnier

Das deutsche Eishockey-Nationalteam der Frauen hat zum Auftakt des 5-Nationenturnier-Turnier in Falun eine Niederlage kassiert.

Die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod verlor am Mittwoch gegen die schwedischen Gastgeberinnen mit 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). Schon am Donnerstag (15.30 Uhr) steht das Duell mit dem Olympia-Dritten Finnland an.