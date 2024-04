Nach Testspiel-Niederlagen: DEB-Team will sich steigern

Nach den Niederlagen im Testspiel-Doppelpack gegen den WM-Gastgeber Tschechien sieht Bundestrainer Harold Kreis noch Arbeit für seine Eishockey-Nationalmannschaft. Die Spieler hätten „teilweise etwas Mühe mit dem Tempo der Tschechen“ gehabt, sagte Kreis nach dem 2:4 im zweiten Duell in Karlsbad. Das erste Spiel hatte Deutschland mit 0:3 verloren. In der nächsten Phase der WM-Vorbereitung sei es das Ziel, „dass die Mannschaft immer mehr zusammenfindet und spielerisch zusammenwächst.“

Am Dienstag kommen die Vizeweltmeister in Augsburg erneut zusammen. "Ein paar Spieler werden dazustoßen", sagte Kreis und kündigte Gespräche an: "Und dann schauen wir, wie die Mannschaft in Phase zwei aussieht." Am Donnerstag (19.30 Uhr) und Samstag (17.00) testet die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) jeweils gegen die Slowakei.