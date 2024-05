Trotz NHL-Stars: DEB-Team unterliegt Frankreich

DEB weiter auf der Formsuche

In seinem ersten Länderspiel seit zwei Jahren musste Torhüter Grubauer gleich in der ersten Minute hellwach sein, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Doch dann übernahmen seine Vorderleute das Kommando. Im ersten Powerplay dauerte es nur sechs Sekunden, bis Kahun nach genialem Pass von Peterka traf. Es folgten Chancen fast im Minutentakt, ein Doppelschlag innerhalb von 14 Sekunden sorgte für das 3:0.

Neben den NHL-Profis stieg auch Verteidiger Lukas Kälble vom Vizemeister Fischtown Pinguins in die WM-Vorbereitung ein. Noch fehlten die Berliner Kai Wissmann, Jonas Müller, Frederik Tiffels, Leo Pföderl und Tobias Eder, die ebenso wie NHL-Debütant Maksymilian Szuber (Arizona Coyotes) am Sonntag zum Team stoßen und bei der Generalprobe am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Weißwasser ebenfalls gegen Frankreich aufs Eis gehen.