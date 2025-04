NHL-Hilfe für Nationalmannschaft

Deutschland testet gegen Österreich

In den nächsten Testspielen am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00 Uhr/beide MagentaSport) in Rosenheim gegen Österreich werden neben den Torhütern Grubauer und Tiefensee auch die Vizeweltmeister Leon Hüttl und Fabio Wagner in der Verteidigung sowie Wojciech Stachowiak im Sturm das Team verstärken.