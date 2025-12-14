Eishockey: DEB-Frauen besiegen Österreich erneut

SID 14.12.2025 • 17:19 Uhr Deutschland startet mit zwei Siegen erfolgreich in die Olympia-Vorbereitung.

Zwei Spiele, zwei Siege und ein gutes Gefühl für das olympische Jahr: Die deutschen Eishockey-Frauen präsentieren sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf Olympia in ansprechender Form. Nach dem 3:0 am Samstag bezwang das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod Österreich auch im zweiten Test am Sonntag mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Weniger als 24 Stunden nach dem souveränen Heimsieg in Memmingen vor über 2000 Fans erzielten am Sonntag Daria Gleissner (24.) und Nicola Hadraschek-Eisenschmid (52.) im österreichischen Dornbirn die Treffer für Deutschland.