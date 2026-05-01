Auf Mallorca: So erfuhr es der DEB-Rückkehrer

SID 01.05.2026 • 10:59 Uhr Dominik Bokk kehrt ins DEB-Team zurück. Das einstige Ausnahmetalent hat gute Chancen auf seine erste WM mit der A-Nationalmannschaft.

Der Anruf des Bundestrainers kam für Dominik Bokk etwas überraschend. „Ich war am Flughafen in Mallorca“, berichtete der Rückkehrer in die Eishockey-Nationalmannschaft lachend. Harold Kreis erwischte den Stürmer der Kölner Haie bei der „Saisonabschlussfeier“, bei der der Hauptrundenerste das bittere Halbfinal-Aus in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vergessen wollte.

Er habe „ein kurzes Telefonat“ mit Kreis geführt, erzählte Bokk, „er hat mir die Zeit gegeben, die Saison mit der Mannschaft abzuschließen“. Dann stieß der 26-Jährige, der 2018 in der ersten Runde des NHL-Drafts als größtes deutsches Talent nach Leon Draisaitl gezogen worden war, zum DEB-Team – nach drei Jahren.

Eishockey: Rückkehrer Bokk assistiert doppelt

Und Bokk führte sich gleich gut ein. Beim 4:3-Sieg im fünften WM-Test in Österreich zeigte er seine offensiven Qualitäten: Er bereitete sowohl das 1:0 als auch den Siegtreffer durch Stefan Loibl (5./55.) vor. Zwar spielte Bokk, der lange als schlampiges Genie galt, auch den ein oder anderen riskanten Pass. Doch seine Defensivarbeit hat sich speziell in Köln unter dem finnischen Trainer Kari Jalonen deutlich verbessert.

2023 verpasste er die WM und damit die spätere Silbermedaille in Tampere, weil Kreis für die offensiven Rollen andere Spieler zur Verfügung hatte. Diesmal stehen Bokks Chancen auf die erste WM mit der A-Nationalmannschaft gut, denn der Bundestrainer braucht nach mehreren Ausfällen und Absagen torgefährliche Spieler. „Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein“, sagte Bokk, „man kennt sich von früher.“