Eishockey-Legende Holzer wechselt zum DEB

SID 11.05.2026 • 16:22 Uhr Der ehemalige NHL-Profi arbeitet künftig beim Verband und peilt eine Trainerkarriere an.

Der frühere Nationalspieler Korbinian Holzer arbeitet nach seinem Karriereende künftig für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB). Wie der Verband am Montag mitteilte, wird der längjährige Verteidiger als Teamchef der U20-Nationalmannschaft tätig sein und gleichzeitig eine Beraterfunktion in den Bereichen Sportentwicklung und DEB-Akademie übernehmen.

Holzer erhält einen Vertrag auf Honorarbasis, der am 1. Juli beginnt und auf ein Jahr befristet ist. Als Teamchef soll der 38-Jährige eng mit U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter und U18-Bundestrainer Andreas Becherer zusammenarbeiten. Holzer absolviert derzeit zudem die Trainerausbildung des DEB.

„Die Nationalmannschaft war und ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte Holzer: „Diese Leidenschaft möchte ich jetzt in einer neuen Rolle einbringen.“ DEB-Sportvorstand Christian Künast sprach von einer „Kombination, die für alle Seiten einen Mehrwert schafft.“

DEB: Holzer beendete erst vor Kurzem seine Karriere

Holzer hatte erst vor einer Woche sein Karriereende verkündet, nachdem er mit den Graz 99ers in der ICE Hockey League seinen ersten Meistertitel gewonnen hatte.