Hohe Hürden für deutsche Stars

Bei der Flanders Darts Trophy steht heute das Sechzehntelfinale auf dem Programm. Auf die drei deutschen Stars warten dicke Brocken.

Die PDC European Tour macht mit der Flanders Darts Trophy Station in der Antwerp Expo: Vom 11. bis 13. September 2026 steigt bereits die dritte Auflage des Turniers, das sich seit seiner Premiere 2024 fest im Kalender etabliert hat.

Am Freitag waren in der 1. Runde auch zwei deutsche Stars gefordert, die ihre Aufgaben erfolgreich meisterten. Zunächst triumphierte Niko Springer mit 6:1 gegen Lokalmatador Jaimy Jacobs, ehe sich Gabriel Clemens mit 6:4 gegen den Schotten Cameron Menzies durchsetzte.

Martin Schindler trifft auf Rob Cross Martin Schindler trifft auf Rob Cross © IMAGO/Action Plus

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Im Sechzehntelfinale, das um 13 Uhr beginnt, steigt am Samstag nun auch Martin Schindler ins Turnier ein und muss um 14 Uhr gegen den Engländer Rob Cross ran. Clemens und Springer sind dann erst in der Abendschicht ab 19 Uhr wieder gefordert und stehen ebenfalls vor hohen Hürden.

Clemens trifft ab 20.30 Uhr auf den niederländischen Jungstar Gian van Veen, während Springer ab 21.30 Uhr gegen den Engländer Nathan Aspinall gefordert ist. Die Duelle ab dem Achtelfinale werden dann alle am Sonntag ausgetragen.

Bei der Flanders Darts Trophy geht es auch darum, sich auf den letzten Drücker für den World Grand Prix zu qualifizieren – Schindler müsste dafür wohl bis mindestens ins Viertelfinale vorrücken.