eSports: SPORT1 bringt neue eSPORTS1 App auf den Markt

Content von den wichtigsten Social-Media-Plattformen kann zudem direkt in Artikel eingebunden werden. Neu sind die tiefgehenden Live-Ergebnisse und Statistiken für Ligen und Turniere in bekannten Titeln wie League of Legends und CS:GO. So können User Spiele in diesen Titeln live mitverfolgen und über eine interaktive Map anschauen.