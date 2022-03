GOALS: Release, Philosophie und neue Wege - Alle Infos zur neuen Fußball-Simulation

Mit der Veröffentlichung des kurzen Teasers hat das Entwicklerstudio GOALS einen ersten Eindruck gegeben, was von ihrem Projekt zu erwarten ist. Das junge Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, das beste Fußballspiel aller Zeiten zu kreieren und einen eigenen Weg zu gehen. An Ambitionen mangelt es also nicht. Doch was sagen die Fakten?