Nach Community-Backlash? "ocelote" verlässt G2 Esports

Am 24. Februar 2014 gründete der ehemalige SK-Gaming-Profi Carlos „ocelote“ Rodriguez seine eigenes, ganz persönliches eSports-Team unter dem Namen Gamers2. Diese Organisation, die sich im Oktober 2015 in G2 Esports umbenannte, sollte in den folgenden Jahren zu einer der bekanntesten wie erfolgreichsten Marken in der Welt des eSports heranwachsen und Millionen an Fans generieren.