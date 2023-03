Marsch der Maschine: Unsere Vorschau-Karten zum neuen Magic-Set

Am 21. April erscheint das nächste Set für Magic: The Gathering. In „Marsch der Maschine“ erleben Spieler den Höhepunkt des Kriegs gegen die Phyerxianer. Auf Magic Arena ist die neue Edition bereits am 18. April spielbar.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Um die Vorfreude auf „Marschder Maschine“ etwas zu verstärken, dürfen wir euch exklusiv zwei neue Karten vorstellen, die in dem neuen Set auf euch warten.

Orakel der Tragödie

Für zwei Mana bekommt ihr einen Looter

Diese blaue Uncommon wirkt wie eine stark verbesserte Variante von Orakel aus Seetor. Die neue Karte bringt für ein Mana weniger dieselben Stats und Kreaturentypen auf den Tisch. Außerdem zieht auch sie eine Karte. Zwar bietet sie im Vergleich zum Orakel aus Seetor keine Card-Selection und zwingt euch im Nachhinein eine Karte abzuwerfen, allerdings triggert ihr Effekt nicht nur beim Betreten des Schlachtfeldes, sondern auch, wenn sie auf den Friedhof geht. Zusätzlich bietet sie einen alternativen Effekt, der es euch erlaubt, Karten aus deinem Friedhof zurück ins Deck zu mischen.

Es gibt wenige Kreaturen, die für einen Manawert von zwei eine Karte ziehen. Ein prominentes Beispiel ist Elfischer Visionär. Gerade in Limited-Formaten werden viele Spieler über die Möglichkeit, im zweiten Zug zu looten und einen soliden Blocker auf das Feld zu bekommen, glücklich sein.

Doppeltsehen

Der Klon dieses Sets: Doppeltsehen

Ein Klassiker in vielen Sets: Der blaue Klon für die Kosten von vier Mana. In „Marsch der Maschine“ kommt dieser in Form eines Spontanzaubers. Wahlweise erzeugt er einen Spielstein, der eine Kopie einer Kreatur darstellt, oder ihr kopiert einen Zauberspruch eurer Wahl. Zuerst könnte man meinen, dass bedeutet, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr entweder eine Kreatur klont oder einen Spontanzauber, bzw. eine Hexerei verdoppelt. Aber ihr könnt mit Doppeltsehen jegliche Art von Karte kopieren, die sich gerade auf dem Stack befindet. Sollte es sich dabei um eine bleibende Karte handeln, erhaltet ihr einen Spielstein dieser Karte. Damit habt ihr also auch die Möglichkeit eine Kreatur, eine Verzauberung, ein Artefakt oder einen Planeswalker zu kopieren, der gewirkt wird.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Sollte euer Gegner sogar acht oder mehr Karten in seinem Friedhof haben, ist es möglich, beide Optionen auszulösen. Diese Art von Effekt ist vor allem in Commander sehr beliebt. Hier wird Doppeltsehen bestimmt langfristig einen Platz in einigen Decks finden.