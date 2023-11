Zusammenarbeit mit gutem Freund! Lionel Messi steigt bei eSports-Team ein

Lionel Messi wird Miteigentümer von KRÜ Esports

In einer Videobotschaft wandte sich Agüero zunächst mit emotionalen Worten an die eigenen Fans, ehe er den Einstieg seines guten Freundes, mit dem er von nun an die Geschicke des Unternehmens lenken wird, verkündete. In einem Statement auf der offiziellen Webseite der Organisation ging der 35-Jährige schließlich noch genauer auf die Bedeutung dieses Schrittes für ihn und das gesamte Team ein.