Hiobsbotschaft für PC-Spieler: GTA VI kommt erstmal nur auf Konsole!

Fokus auf Verkaufszahlen

Rockstar will „dem Vorrang geben, was sich verkauft. Meistens, vor allem in der Vergangenheit [...] war die PlayStation DIE Konsole schlechthin. Die Entwickler werden also ihre ganze Energie darauf verwenden, sicherzustellen, dass die PlayStation-Portierung wirklich gut funktioniert.“ Vor allem wenn man bedenkt, wie gut sich das aktuelle Modell verkauft - seit Release in 2020 mehr als 40 Millionen weltweit - wird sich an diesem Ansatz wenig bis gar nichts geändert haben.